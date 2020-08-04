В Уфе на продолжительный срок закрыли движение на трех участках улицы Комсомольской

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:11:45+03:00

Ограничения будут сняты только к зиме

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Мэрия Уфы сообщила о закрытии движения транспорта в связи с реконструкцией на трех участках улицы Комсомольской. Ограничения будут введены на следующих отрезках:

– от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Бессонова (по четырем полосам) до 1 сентября;

– от улицы имени Округа Галле до улицы Бессонова (по четырем полосам) до 1 октября;

– от улицы 50 лет СССР до улицы Шафиева (по двум полосам) до 1 декабря.

Администрация башкирской столицы просит горожан с пониманием отнестись к ограничениям и приносит извинения за возможные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU