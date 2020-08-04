2020-08-04T13:43:42+03:00
Происшествия

МЧС Башкирии продлило штормовое предупреждение по сильному ветру

Местами по республике ожидаются грозы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ветер будет усиливаться при грозахВетер будет усиливаться при грозах
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МЧС Башкирии 4 августа продлило штормовое предупреждение по сильному ветру на сутки.

«5 августа местами по республике прогнозируются грозы и порывы ветра до 18 метров в секунду», – отметили в аварийном ведомстве. Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности: при усилении ветра ограничить выход из зданий и держаться подальше от линий электропередач.

Синоптики Башгидромета в прогнозе на 5 августа обещают ночью кратковременный дождь, грозы. Днем осадков не ожидается. Ветер будет преимущественно умеренным северо-восточного и восточного направлений. Температура воздуха ночью составит 14-19°, местами до 9°, днем 28-33°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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