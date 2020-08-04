Инфекционист из Башкирии назвал признаки коронавирусной инфекции

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:26:06+03:00

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Главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Башкирии Дамир Валишин на брифинге по коронавирусу назвал наиболее характерные признаки инфекции. По словам специалиста, подтвержденные симптомы COVID-19 на данный момент следующие:

– недомогание;

– повышение температуры – 37-38 градусов;

– потеря обоняния («пациенты очень часто отмечают этот симптом» – Валишин);

– першение в горле;

– кашель;

– одышка;

– чувство нехватки воздуха;

– боль в грудной клетке.

Дамир Валишин напомним, что инкубационный период у коронавируса составляет семь дней.

ИСТОЧНИК KP.RU