Инфекционист из Башкирии назвал признаки коронавирусной инфекции
Главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Башкирии Дамир Валишин на брифинге по коронавирусу назвал наиболее характерные признаки инфекции. По словам специалиста, подтвержденные симптомы COVID-19 на данный момент следующие:
– недомогание;
– повышение температуры – 37-38 градусов;
– потеря обоняния («пациенты очень часто отмечают этот симптом» – Валишин);
– першение в горле;
– кашель;
– одышка;
– чувство нехватки воздуха;
– боль в грудной клетке.
Дамир Валишин напомним, что инкубационный период у коронавируса составляет семь дней.
ИСТОЧНИК KP.RU
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