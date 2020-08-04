Любовницей расчлененного в Санкт-Петербурге рэпера оказалась уроженка Башкирии

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:10:02+03:00

Несколько лет назад Надежда переехала из Башкирии в Санкт-Петербург

Она переехала в северную столицу несколько лет назад

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Любовницей расчлененного в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александра Юшко) могла быть уроженка Башкирии Надежда Р. Об этом сообщают коллеги из kp.ru.

Расчлененное тело исполнителя Картрайта было обнаружено полицией в его квартире 29 июля. По словам супруги погибшего Марины Кохал, он скончался за четыре дня до этого от передозировки наркотиков, после чего она сама и расчленила его. Следственный комитет возбудил уголовное дело за убийство. Кохал стала главной фигуранткой. Вчера, 3 августа, ее арестовали на два месяца – до 30 сентября 2020 года.

Энди КартрайтФото: СОЦСЕТИ

В рамках уголовного дела следователи допросили предполагаемую любовницу Энди Картрайта – Надежду Р. Она родом из Башкирии и несколько лет назад переехала в Санкт-Петербург. Девушке 24 года. Она начинающий дизайнер одежды. По предварительной версии, после того как Картрайт был уже мертв, его супруга вела переписку с Надеждой от его имени. В соцсетях у девушки можно заметить множество снимков с рэп-исполнителями и видео с концертов. Возможно, уроженка Башкирии познакомилась с погибшим на одном из выступлений.

Надежда Р.Фото: СОЦСЕТИ

Тем временем адвокаты Марины Кохал настаивают на том, что надежда была просто поклонницей Картрайта, а последняя их переписка датируется 20 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU