За сутки коронавирусом в Башкирии заразилось 35 человек
В Башкирии за минувшие сутки коронавирусом заразилось 35 человек. Администрация главы республики обновила статистику по COVID-19 на 12 часов дня 4 августа.
Общее число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии сейчас составляет 6886. За последние 24 часа с учета по выздоровлению было снято 77 человек (за все время – 5278).
На лечении пока остаются 1585 жителей (-42 за сутки), 188 из них лежат в больницах, а 1397 борются с инфекцией дома, поскольку болезнь у них протекает в легкой форме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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