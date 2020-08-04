За сутки коронавирусом в Башкирии заразилось 35 человек

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:06:22+03:00

После выздоровления от коронавируса в Башкирии выписалось 77 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Башкирии за минувшие сутки коронавирусом заразилось 35 человек. Администрация главы республики обновила статистику по COVID-19 на 12 часов дня 4 августа.

Общее число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии сейчас составляет 6886. За последние 24 часа с учета по выздоровлению было снято 77 человек (за все время – 5278).

На лечении пока остаются 1585 жителей (-42 за сутки), 188 из них лежат в больницах, а 1397 борются с инфекцией дома, поскольку болезнь у них протекает в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU