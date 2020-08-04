2020-08-04T11:06:22+03:00
Общество

За сутки коронавирусом в Башкирии заразилось 35 человек

На лечении остаются 1585 жителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
После выздоровления от коронавируса в Башкирии выписалось 77 человекПосле выздоровления от коронавируса в Башкирии выписалось 77 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Башкирии за минувшие сутки коронавирусом заразилось 35 человек. Администрация главы республики обновила статистику по COVID-19 на 12 часов дня 4 августа.

Общее число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии сейчас составляет 6886. За последние 24 часа с учета по выздоровлению было снято 77 человек (за все время – 5278).

На лечении пока остаются 1585 жителей (-42 за сутки), 188 из них лежат в больницах, а 1397 борются с инфекцией дома, поскольку болезнь у них протекает в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Башкирии 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Инфекционист из Башкирии назвал признаки коронавирусной инфекции
Банк УРАЛСИБ подвел итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
Независимые эксперты забраковали строительство дома на Шота Руставели в Уфе
Любовницей расчлененного в Санкт-Петербурге рэпера оказалась уроженка Башкирии
«Ростелеком» объявляет набор на программу по кибербезопасности в научно-технический университет «Сириус»
За сутки коронавирусом в Башкирии заразилось 35 человек
Житель Башкирии до смерти забил свою любовницу за интим с другим мужчиной
Какой будет погода в августе 2020 года в Башкирии
В Башкирии назначили нового замминистра
Парень из Уфы прошелся по веревке над пропастью в башкирских горах
Мать с 8-летним ребенком пострадали в тройном ДТП на трассе в Башкирии
Власти Башкирии выделят 1,5 млрд рублей на расселение аварийных домов
Во время уличной потасовки у магазина жителя Башкирии ранили из пистолета
Руководство уфимской клиники оштрафовали за вспышку коронавируса в больнице
У замминистра труда Башкирии из квартиры украли почти 1 млн рублей
В «Башавтотрансе» прокомментировали инцидент с девушкой, которую выгнали из автобуса пинками