Житель Башкирии до смерти забил свою любовницу за интим с другим мужчиной

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:01:08+03:00

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В селе Шафраново Альшеевского района Башкирии 48-летний местный житель из ревности до смерти забил свою любовницу ковшом. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах. По данным собеседника, все случилось в доме общего знакомого сожителей вечером 1 августа. Подробности происшествия передали в МВД республики.

По версии полицейских, мужчина зашел в гости к знакомому, где увидел свою 47-летнюю сожительницу. В этот момент она в интимной обстановке общалась с 37-летним родственником хозяина дома. Ревнивец устроил с ним потасовку, после чего тот убежал, оставив женщину наедине с ее разъяренным мужчиной. Он стал избивать подругу металлическим ковшом, пока та не потеряла сознание. Затем сельчанин скрылся, а его любовница от полученных повреждений скончалась. Проспавшись после распития спиртного, хозяин дома обнаружил ее тело только на следующий день.

Впоследствии сотрудники полиции задержали подозреваемого, он все еще был пьяным. Его доставили в Следственный комитет. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU