2020-08-04T11:01:08+03:00
Происшествия

Житель Башкирии до смерти забил свою любовницу за интим с другим мужчиной

Ревнивец несколько раз ударил свою сожительницу ковшом
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Мужчина задержали, по факту причинение телесных повреждений со смертельным исходом было возбуждено уголовное делоМужчина задержали, по факту причинение телесных повреждений со смертельным исходом было возбуждено уголовное дело
Изменить размер текста:

В селе Шафраново Альшеевского района Башкирии 48-летний местный житель из ревности до смерти забил свою любовницу ковшом. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах. По данным собеседника, все случилось в доме общего знакомого сожителей вечером 1 августа. Подробности происшествия передали в МВД республики.

По версии полицейских, мужчина зашел в гости к знакомому, где увидел свою 47-летнюю сожительницу. В этот момент она в интимной обстановке общалась с 37-летним родственником хозяина дома. Ревнивец устроил с ним потасовку, после чего тот убежал, оставив женщину наедине с ее разъяренным мужчиной. Он стал избивать подругу металлическим ковшом, пока та не потеряла сознание. Затем сельчанин скрылся, а его любовница от полученных повреждений скончалась. Проспавшись после распития спиртного, хозяин дома обнаружил ее тело только на следующий день.

Впоследствии сотрудники полиции задержали подозреваемого, он все еще был пьяным. Его доставили в Следственный комитет. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Инфекционист из Башкирии назвал признаки коронавирусной инфекции
Банк УРАЛСИБ подвел итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
Независимые эксперты забраковали строительство дома на Шота Руставели в Уфе
Любовницей расчлененного в Санкт-Петербурге рэпера оказалась уроженка Башкирии
«Ростелеком» объявляет набор на программу по кибербезопасности в научно-технический университет «Сириус»
За сутки коронавирусом в Башкирии заразилось 35 человек
Житель Башкирии до смерти забил свою любовницу за интим с другим мужчиной
Какой будет погода в августе 2020 года в Башкирии
В Башкирии назначили нового замминистра
Парень из Уфы прошелся по веревке над пропастью в башкирских горах
Мать с 8-летним ребенком пострадали в тройном ДТП на трассе в Башкирии
Власти Башкирии выделят 1,5 млрд рублей на расселение аварийных домов
Во время уличной потасовки у магазина жителя Башкирии ранили из пистолета
Руководство уфимской клиники оштрафовали за вспышку коронавируса в больнице
У замминистра труда Башкирии из квартиры украли почти 1 млн рублей
В «Башавтотрансе» прокомментировали инцидент с девушкой, которую выгнали из автобуса пинками