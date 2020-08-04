Какой будет погода в августе 2020 года в Башкирии

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:28:05+03:00

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После аномально жаркой погоды в июле август в Башкирии будет пасмурным и относительно прохладным. По крайней мере такой вывод сделали синоптики.

По данным Башгидрометцентра, показатели температуры и количества осадков не выйдут за рамки нормы. В среднем в августе ожидается +14, +18 градусов тепла. Дожди хоть и будут частыми, но сохранятся в районе средних многолетних значений – 40-70 мм выпавших осадков.

Средняя дневная температура воздуха в августе не будет превышать +25 градусов, а ночью столбик термометра время от времени будет падать до отметки в +15 градусов. 30-градусная жара прогнозируются только в самом начале месяца – с 5 по 7 число. Затем ее сменят проливные дожди и грозы.

Большая часть августа будет пасмурной, лишь иногда солнце будет выглядывать из туч и облаков. В последнюю неделю лета установится осенняя погода, и температура воздуха днем не превысит 20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU