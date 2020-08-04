2020-08-04T10:28:05+03:00
Общество

Какой будет погода в августе 2020 года в Башкирии

Синоптики дали предварительный прогноз
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Последний месяц лета обещает быть пасмурнымПоследний месяц лета обещает быть пасмурнымФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

После аномально жаркой погоды в июле август в Башкирии будет пасмурным и относительно прохладным. По крайней мере такой вывод сделали синоптики.

По данным Башгидрометцентра, показатели температуры и количества осадков не выйдут за рамки нормы. В среднем в августе ожидается +14, +18 градусов тепла. Дожди хоть и будут частыми, но сохранятся в районе средних многолетних значений – 40-70 мм выпавших осадков.

Средняя дневная температура воздуха в августе не будет превышать +25 градусов, а ночью столбик термометра время от времени будет падать до отметки в +15 градусов. 30-градусная жара прогнозируются только в самом начале месяца – с 5 по 7 число. Затем ее сменят проливные дожди и грозы.

Большая часть августа будет пасмурной, лишь иногда солнце будет выглядывать из туч и облаков. В последнюю неделю лета установится осенняя погода, и температура воздуха днем не превысит 20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Инфекционист из Башкирии назвал признаки коронавирусной инфекции
Банк УРАЛСИБ подвел итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
Независимые эксперты забраковали строительство дома на Шота Руставели в Уфе
Любовницей расчлененного в Санкт-Петербурге рэпера оказалась уроженка Башкирии
«Ростелеком» объявляет набор на программу по кибербезопасности в научно-технический университет «Сириус»
За сутки коронавирусом в Башкирии заразилось 35 человек
Житель Башкирии до смерти забил свою любовницу за интим с другим мужчиной
Какой будет погода в августе 2020 года в Башкирии
В Башкирии назначили нового замминистра
Парень из Уфы прошелся по веревке над пропастью в башкирских горах
Мать с 8-летним ребенком пострадали в тройном ДТП на трассе в Башкирии
Власти Башкирии выделят 1,5 млрд рублей на расселение аварийных домов
Во время уличной потасовки у магазина жителя Башкирии ранили из пистолета
Руководство уфимской клиники оштрафовали за вспышку коронавируса в больнице
У замминистра труда Башкирии из квартиры украли почти 1 млн рублей
В «Башавтотрансе» прокомментировали инцидент с девушкой, которую выгнали из автобуса пинками