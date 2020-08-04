В Башкирии назначили нового замминистра
В Минтруда Башкирии появился новый замминистра. Им стала Анна Таболина. Приказ о назначении подписала руководитель ведомства Ленара Иванова.
Таболина работает в министерстве труда и социальной защиты населения республики с 2011 года. На новой должности она будет курировать вопросы семейной политики, контролировать деятельность органов опеки и попечительства, детских учреждений, развивать благотворительность, а также координировать мероприятия и работу пресс-службы.
Справка:
Таболина Анна Николаевна родом из Уфы. Высшее образование получила в Башкирском государственный университет. Трудовую деятельность начала в 2005 году. Тогда она устроилась помощником воспитателя в Детском доме №10.
В 2007 году стала зампредседателя Первичной профсоюзной организации студентов БашГУ.
С 2007 по 2011 годы занимала должности специалиста 1-й категории пресс-центра, социально-гуманитарного отдела, ведущего специалиста-эксперта социально-гуманитарного отдела Федерации профсоюзов Республики Башкортостан.
С 2011 года начала работать в Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии. Там Таболина занимала разные руководящие должности: была начальником сводно-информационного отдела, отдела методологии и развития социального обслуживания населения, отдела организации социального обслуживания населения, а также Управления семейной политики.
ИСТОЧНИК KP.RU