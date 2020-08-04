2020-08-04T09:57:20+03:00
Общество

В Башкирии назначили нового замминистра

Она работает в ведомстве с 2011 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Минтрудафото: Минтруда
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В Минтруда Башкирии появился новый замминистра. Им стала Анна Таболина. Приказ о назначении подписала руководитель ведомства Ленара Иванова.

Таболина работает в министерстве труда и социальной защиты населения республики с 2011 года. На новой должности она будет курировать вопросы семейной политики, контролировать деятельность органов опеки и попечительства, детских учреждений, развивать благотворительность, а также координировать мероприятия и работу пресс-службы.

Справка:

Таболина Анна Николаевна родом из Уфы. Высшее образование получила в Башкирском государственный университет. Трудовую деятельность начала в 2005 году. Тогда она устроилась помощником воспитателя в Детском доме №10.

В 2007 году стала зампредседателя Первичной профсоюзной организации студентов БашГУ.

С 2007 по 2011 годы занимала должности специалиста 1-й категории пресс-центра, социально-гуманитарного отдела, ведущего специалиста-эксперта социально-гуманитарного отдела Федерации профсоюзов Республики Башкортостан.

С 2011 года начала работать в Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии. Там Таболина занимала разные руководящие должности: была начальником сводно-информационного отдела, отдела методологии и развития социального обслуживания населения, отдела организации социального обслуживания населения, а также Управления семейной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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