Парень из Уфы прошелся по веревке над пропастью в башкирских горах

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:26:44+03:00

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Уфимец Денис Давлетшин прошелся по веревке над пропастью горы Айгир в Белорецком районе. Завораживающий ролик, на котором экстремал балансирует на фоне восходящего солнца, был опубликован на его странице в инстаграме. На видео молодой человек наложил ремикс на песню «На заре» группы Альянс.

Денис занимается так называемым «слэклайном» – областью эквилибристики, которая заключается в хождении по специальным нейлоновым или полиэстеровым стропам, натянутыми между двумя объектами. В данном случае этими объектами были скалы Айгира. Давлетшин уже проходил таким образом между панельными домами в своем дворе и высотками Москвы-сити.

Уфимец прошелся по веревке над пропастью // 4.08.

ИСТОЧНИК KP.RU