Мать с 8-летним ребенком пострадали в тройном ДТП на трассе в Башкирии
Жительница Башкирии и ее 8-летний ребенок были госпитализированы после тройного ДТП на трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
3 августа на 1360 км трассы М-5 в Буздякском районе столкнулись три автомобиля – Lifan, КамАЗ и Kia Optima. В результате аварии пострадали 44-летняя жительница Курганской области, сидевшая за рулем первого авто, и ее 8-летний сын. Помощь медиков также понадобилась 56-летней пассажирке из Kia. Все они были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.
фото: ГИБДД РБ
По факту происшествия инспекторы ГИБДД начали разбирательство.
За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксированы восемь аварий, в которых 15 человек получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU