Мать с 8-летним ребенком пострадали в тройном ДТП на трассе в Башкирии

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:59:26+03:00

Им и еще одной женщине потребовалась госпитализация

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Жительница Башкирии и ее 8-летний ребенок были госпитализированы после тройного ДТП на трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

3 августа на 1360 км трассы М-5 в Буздякском районе столкнулись три автомобиля – Lifan, КамАЗ и Kia Optima. В результате аварии пострадали 44-летняя жительница Курганской области, сидевшая за рулем первого авто, и ее 8-летний сын. Помощь медиков также понадобилась 56-летней пассажирке из Kia. Все они были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

фото: ГИБДД РБ

По факту происшествия инспекторы ГИБДД начали разбирательство.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксированы восемь аварий, в которых 15 человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU