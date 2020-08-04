Власти Башкирии выделят 1,5 млрд рублей на расселение аварийных домов

4 Авг. 2020 2020-08-03T20:28:53+03:00

Также на эти деньги в республике построят новые школы и детские сады

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Власти Башкирии намерены выделить 1,5 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья, а также строительство новых школ и детских садов, а также ремонт дорог. Об этом сообщил глава госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре Марат Ахмадуллин.

Так, только в Уфимском районе будет открыто несколько новых школ общей вместимостью на 825 учебных мест. В Уфе планируется продолжить улицу Мушникова – от Шолохова до Сельской Богородской, а в Нефтекамске продолжится строительство Комсомольского проспекта. Также до 2024 года в республике планируется достроить почти 3,7 миллионов квадратных метров жилья, хотя Радий Хабиров заявил, что, возможно, планы придется изменить – слишком много обманутых дольщиков встречается в последнее время.

ИСТОЧНИК KP.RU