2020-08-03T20:00:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Руководство уфимской клиники оштрафовали за вспышку коронавируса в больнице

Медиков оштрафовали на 25 тысяч рублей за нарушение санитарных правил
Антон СМИРНИЦКИЙ
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С 13 по 30 апреля клиника была закрыта на карантинС 13 по 30 апреля клиника была закрыта на карантинФото: Андрей АБРАМОВ
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В Уфе руководство городской клинической больницы №21 оштрафовали за вспышку коронавируса в медучреждении. Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Уфы, исполняющий обязанности главного врача клиники Марат Шарафутдинов и заместитель главного врача по терапии Людмила Кокина оштрафованы на 25 тысяч рублей за нарушение санитарных правил.

Напомним, что 13 апреля больницу закрыли на карантин, после того как там случилась вспышка ковида. Когда региональный Роспотребнадзор стал проводить эпидемиологическое расследование, выяснилось, что медики не создали благоприятные условия в клинике для того, чтобы инфекция не распространялась. Впрочем, врачи отделались достаточно легко, ведь наказание по данной статье административного кодекса РФ, штраф может достигать 45 тысяч рублей для физических лиц и 150 тысяч для должностных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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