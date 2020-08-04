2020-08-03T20:04:06+03:00
Происшествия

Во время уличной потасовки у магазина жителя Башкирии ранили из пистолета

Полицейские задержали стрелка
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчина трижды выстрелил в оппонентаМужчина трижды выстрелил в оппонентаФото: Архив "КП"
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У круглосуточного магазина в башкирском городе Ишимбае местного жителя ранили из пистолета.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», инцидент произошел поздней ночью 30 июля. Раненого в живот 39-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения доставили в местную ЦРБ. Медики передали информацию о пациенте полицейским. Сотрудникам пострадавший рассказал, что в него из травматического пистолета выстрелил неизвестный.

Следственно-оперативная группа установила, что стрелком был 35-летний горожанин. Около магазина у него с потерпевшим произошел конфликт, который перерос в потасовку. Мужчина не придумал ничего лучше, кроме как достать пистолет и трижды выстрелить в оппонента. Одна из пуль достигла цели. Пьяного стрелка задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Они доставили мужчину в отдел МВД, где он дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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