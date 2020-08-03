В гаражах северной части Уфы обнаружен труп женщины с кровоподтеками

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:05:36+03:00

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В гаражах на окраине уфимской Черниковке был обнаружен труп женщины. Страшную находку сделал местный житель вечером 29 июля, сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Мертвая горожанка лежала на территории гаражного кооператива. Прибывшие по вызову сотрудники полиции зафиксировали на ее теле застарелые ссадины и кровоподтеки. На месте удалось установить и личность погибшей – это 51-летняя уфимца, она проживала недалеко от места обнаружения. Ранее женщину судили по уголовной статье за убийство.

Для установления причин смерти труп был направлен на судмедэкспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU