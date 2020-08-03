У замминистра труда Башкирии из квартиры украли почти 1 млн рублей

3 Авг. 2020 2020-08-03T18:58:44+03:00

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У заместителя министра труда и социальной защиты населения Башкирии украли миллион рублей. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Высокопоставленная чиновница обратилась с заявлением в полицию утром 29 июля. Она рассказала сотрудникам, что в период с 14 по 25 июля из ее квартиры в Уфе «неустановленным способом» было украдено 967 тысяч рублей. По всей видимости, в указанный период женщины не было дома, чем и воспользовались злоумышленники.

Полицейские обследовали квартиру потерпевшей. Там они сняли отпечатки пальцев, следы обуви, а также изъяли два полимерных пакета и замок. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU