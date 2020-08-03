2020-08-03T18:58:44+03:00
Происшествия

У замминистра труда Башкирии из квартиры украли почти 1 млн рублей

Чиновница обратилась в полицию спустя несколько дней после преступления
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Место преступления обследовали полицейскиеМесто преступления обследовали полицейские
Изменить размер текста:

У заместителя министра труда и социальной защиты населения Башкирии украли миллион рублей. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Высокопоставленная чиновница обратилась с заявлением в полицию утром 29 июля. Она рассказала сотрудникам, что в период с 14 по 25 июля из ее квартиры в Уфе «неустановленным способом» было украдено 967 тысяч рублей. По всей видимости, в указанный период женщины не было дома, чем и воспользовались злоумышленники.

Полицейские обследовали квартиру потерпевшей. Там они сняли отпечатки пальцев, следы обуви, а также изъяли два полимерных пакета и замок. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Руководство уфимской клиники оштрафовали за вспышку коронавируса в больнице
У замминистра труда Башкирии из квартиры украли почти 1 млн рублей
В «Башавтотрансе» прокомментировали инцидент с девушкой, которую выгнали из автобуса пинками
В гаражах северной части Уфы обнаружен труп женщины с кровоподтеками
Численность безработных в Башкирии выросла в 4,3 раза
Главбух уфимской стройфирмы уклонился от налогов на 48 млн рублей
Под Уфой местные жители выступили против строительства нового кладбища
МЧС Башкирии предупреждает о грозах и сильном ветре в республике
Новоселье в Юбилей
В Уфе девушку без маски обругали и силой вытолкнули из автобуса
В Башкирии во время работы погиб 25-летний парень
Радий Хабиров назвал пьяных водителей «потенциальными убийцами»
Власти Башкирии готовят «нетрадиционные» методы организации учебы в школах
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга лучших инвестиционных вкладов
Аналитики назвали районы Башкирии с самым высоким уровнем смертности
СК Башкирии начал проверку после падения ворот на 7-летнюю девочку
В Башкирии вступили в силу новые штрафы для водителей
Власти Башкирии рассказали, кто может получить сертификаты на газификацию
«У меня бы совести не хватило»: глава Башкирии захотел пересмотреть цены на вывоз мусора
Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 36 человек
Глава Башкирии о ситуации с коронавирусом: «Мы не переходим на второй этап снятия ограничений»
«Пусть готовятся»: глава Башкирии высказался об открытии кинотеатров
Глава Башкирии поставил «важнейшую задачу» перед Минздравом