«Вернись ко мне, мой ангелочек»: в Башкирии трагически оборвалась жизнь 21-летней девушки
В конце июля село Инзер Белорецкого района Башкирии потрясло трагическое известие. Скончалась 21-летняя девушка Эльвина Д. По неподтвержденной информации, она свела счеты с жизнью. Люди, знакомые с Эльвиной, высказали в соцсетях предположение, что на отчаянный шаг девушку могли толкнуть личные проблемы.
Накануне, 1 августа, состоялась церемония прощания. Эльвину похоронили в родном селе.
Близкие девушки до сих пор не могут смириться с ее утратой.
- Словами нельзя передать всю боль и печаль. Как страшный сон. Вечный покой твоей душе, наша миленькая Эльвиночка, - высказала соболезнования местная жительница Динара С.
Тяжелее всего ситуацию переживает мама погибшей. Личная страничка женщина заполнена призывами к дочери.
- Вернись ко мне, мой Ангелочек, мой первенец, моё золото, Дай Аллах, ты будешь в раю, зачем меня оставила? Вернись ко мне, - сокрушается женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU