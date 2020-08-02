«Вернись ко мне, мой ангелочек»: в Башкирии трагически оборвалась жизнь 21-летней девушки

2 Авг. 2020 2020-08-02T16:48:15+03:00

Мама погибшей не находит себе места от горя

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В конце июля село Инзер Белорецкого района Башкирии потрясло трагическое известие. Скончалась 21-летняя девушка Эльвина Д. По неподтвержденной информации, она свела счеты с жизнью. Люди, знакомые с Эльвиной, высказали в соцсетях предположение, что на отчаянный шаг девушку могли толкнуть личные проблемы.

Накануне, 1 августа, состоялась церемония прощания. Эльвину похоронили в родном селе.

Близкие девушки до сих пор не могут смириться с ее утратой.

- Словами нельзя передать всю боль и печаль. Как страшный сон. Вечный покой твоей душе, наша миленькая Эльвиночка, - высказала соболезнования местная жительница Динара С.

Тяжелее всего ситуацию переживает мама погибшей. Личная страничка женщина заполнена призывами к дочери.

- Вернись ко мне, мой Ангелочек, мой первенец, моё золото, Дай Аллах, ты будешь в раю, зачем меня оставила? Вернись ко мне, - сокрушается женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU