2020-08-02T17:30:07+03:00
Общество

В Башкирии на помойку выбросили огромную кучу мяса

Люди предположили, что продукту можно было найти лучшее применение
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видео
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Необычную картину засняли возле одного из магазинов жители Давлеканово. На кадрах видео, выложенного в местных пабликах, двое работников торговой точки выбрасывают огромные куски мяса в мусорные контейнеры. Увиденное возмутило некоторых местных жителей. В комментариях люди заметили, что мясо можно было передать в приют для животных.

Одна из подписчиц Ольга В. представилась сотрудницей магазина, которому принадлежало списанное мясо. По ее словам, ночью накануне у них сломался холодильник и часть продуктов испортилась.

- Прошу обратить внимание, что мясо не уценили, не пытались продать, а утилизировали, - написала девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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