В Башкирии на помойку выбросили огромную кучу мяса

2 Авг. 2020 2020-08-02T17:30:07+03:00

Люди предположили, что продукту можно было найти лучшее применение

Изменить размер текста: A A

Необычную картину засняли возле одного из магазинов жители Давлеканово. На кадрах видео, выложенного в местных пабликах, двое работников торговой точки выбрасывают огромные куски мяса в мусорные контейнеры. Увиденное возмутило некоторых местных жителей. В комментариях люди заметили, что мясо можно было передать в приют для животных.

Одна из подписчиц Ольга В. представилась сотрудницей магазина, которому принадлежало списанное мясо. По ее словам, ночью накануне у них сломался холодильник и часть продуктов испортилась.

- Прошу обратить внимание, что мясо не уценили, не пытались продать, а утилизировали, - написала девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU