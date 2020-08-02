2020-08-02T16:01:04+03:00
Общество

В жилых домах Башкирии запретили открывать некоторые категории магазинов

Бизнес-омбудсмен от Башкирии намерен добиваться пересмотра запретов
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Global Look PressФото: Global Look Press
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В жилых домах Башкирии нельзя будет открывать некоторые категории магазинов и производственных помещений. Это предусмотрено изменениями в Приказ МЧС, которые вступают в силу с 1 августа.

В частности, в многоквартирных домах отныне запрещено открывать магазины мебели, синтетических ковров, автомобильных запчастей, шин и масел. Кроме того, в жилых здания не могут располагаться прачечные и химчистки, бани и сауны (кроме индивидуальных в квартирах). Полный список организаций, которым запрещено размещаться в жилых домах, опубликован на сайте Уполномоченного по правам предпринимателей в Башкирии.

Сам бизнес-омбудсмен Флюр Асадуллин на своей странице в соцсетях выразил обеспокоенность по поводу новых запретов.

- Это ж сколько у нас таких предприятий в одной только Уфе! Сколько предпринимателей могут пострадать?! - задался вопросом уполномоченный.

Он отметил, что намерен вместе с коллегами подготовить письмо в правительство России с просьбой пересмотреть запреты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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