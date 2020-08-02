В Башкирии женщину насмерть придавило собственной машиной
Трагедия произошла в Кушнаренковском районе
Фото: Global Look Press
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Нелепая случайность стала причиной смерти 64-летней женщины в Кушнаренковском районе Башкирии. Жительницу Старогумерово придавило собственной машиной.
Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник, трагедия произошла 30 июля около восьми часов вечера. По всей видимости, женщина забыла поставить свой NissanNote на ручной тормоз, из-за чего автомобиль скатился с пригорка и придавил пенсионерку к забору.
«Комсомольская правда в Уфе» приносит соболезнования семье трагически погибшей женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU