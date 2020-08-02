На трассе в Башкирии задержали пьяного дальнобойщика

2 Авг. 2020 2020-08-02T14:16:08+03:00

Изменить размер текста: A A

На выходных в Башкирии проходят масштабные рейды ГИБДД. Проверки принесли свои плоды. Так, на трассе М-5 в Иглинском районе республики дорожные полицейские остановили нетрезвого дальнобойщика.

В ГИБДД Башкирии рассказали, что 46-летний мужчина из Алтайского края гнал грузовик "Рено" с 17 тоннами пластиковых мешков из Самары в Новосибирскую область. Когда ему предложили пройти медосвидетельствование, мужчина отказался. На него составили протокол. Теперь водителю фуры грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Его судьбу определит мировой суд.

Грузовик отогнали на специализированную стоянку,

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/793952" frameborder="0"></iframe> В Башкирии задержали пьяного водителя фуры.

ИСТОЧНИК KP.RU