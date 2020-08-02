Житель Башкирии, сбивший насмерть пешехода, объяснил, почему сбежал с места ДТП
Утром 1 августа в Белебеевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Местный житель переходил дорогу в неустановленном месте и угодил под колеса иномарки. Травмы, полученные в результате наезда, оказались для пешехода смертельными.
Водитель авто с места происшествия скрылся и его объявили в розыск. Вскоре беглец нашелся. 31-летний житель Туймазинского района рассказал свою версию случившегося. По его словам, он ехал на своем "Рено Логан" и сбил человека, но не смог найти пострадавшего.
- Я метров через 500 развернулся, вернулся обратно, но не нашел человека. Уехал в обратную сторону. Наверное на километр почти, вернулся обратно и все равно никого не обнаружил, - объяснил мужчина стражам порядка.
В ГИБДД по Башкирии уточнили, что по данному факту ведется разбирательство.
В Башкирии задержали водителя, сбежавшего с места смертельного ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU