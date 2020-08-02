Житель Башкирии, сбивший насмерть пешехода, объяснил, почему сбежал с места ДТП

2 Авг. 2020 2020-08-02T15:06:19+03:00

Мужчина заявил, что не нашел жертву наезда и уехал

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Утром 1 августа в Белебеевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Местный житель переходил дорогу в неустановленном месте и угодил под колеса иномарки. Травмы, полученные в результате наезда, оказались для пешехода смертельными.

Водитель авто с места происшествия скрылся и его объявили в розыск. Вскоре беглец нашелся. 31-летний житель Туймазинского района рассказал свою версию случившегося. По его словам, он ехал на своем "Рено Логан" и сбил человека, но не смог найти пострадавшего.

- Я метров через 500 развернулся, вернулся обратно, но не нашел человека. Уехал в обратную сторону. Наверное на километр почти, вернулся обратно и все равно никого не обнаружил, - объяснил мужчина стражам порядка.

В ГИБДД по Башкирии уточнили, что по данному факту ведется разбирательство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/793924" frameborder="0"></iframe> В Башкирии задержали водителя, сбежавшего с места смертельного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU