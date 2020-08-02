В Башкирии коронавирус за сутки выявили у 35 человек

2 Авг. 2020 2020-08-02T12:17:09+03:00

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В Башкирии растет число подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, на утро 2 августа в регионе еще у 35 человек подтвержден COVID-19. К слову, днем ранее прирост был аналогичным - 35 новых случаев. Таким образом, общее число заболевших за время эпидемии в республике составило 6815 человек.

На данный момент в тяжелом состоянии находятся 38 пациентов, из них 12 человек на ИВЛ.

За прошедшие сутки из больниц республики выписали 20 человек, выздоровевших от "короны".

ИСТОЧНИК KP.RU