2020-08-02T11:41:19+03:00
Общество

Поиски подростка из Башкирии с необычным именем прекращены

О судьбе юноши рассказали волонтеры
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Уфимском районе Башкирии свернули поиски 16-летнего подростка, пропавшего два дня назад. 31 июля юноша покинул дом в поселке Нурлино и исчез, оставив близких в растерянности. Накануне к поискам парня подключили волонтеров местного отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

К счастью, по последним данным, юноша нашелся. В группе поисковиков сообщили, что подросток вернулся домой самостоятельно. Что заставило его уйти и где он находился, пока его искали добровольцы и близкие, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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