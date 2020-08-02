Поиски подростка из Башкирии с необычным именем прекращены
О судьбе юноши рассказали волонтеры
Фото: соцсети
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В Уфимском районе Башкирии свернули поиски 16-летнего подростка, пропавшего два дня назад. 31 июля юноша покинул дом в поселке Нурлино и исчез, оставив близких в растерянности. Накануне к поискам парня подключили волонтеров местного отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».
К счастью, по последним данным, юноша нашелся. В группе поисковиков сообщили, что подросток вернулся домой самостоятельно. Что заставило его уйти и где он находился, пока его искали добровольцы и близкие, не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU