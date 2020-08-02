В Уфе появился еще один памятник
Памятник Советскому солдату-железнодорожнику открыли в Уфе. Четырехметровая композиция из полимера установлена на Деповской площади в Деме. Создал изваяние уфимский скульптор Халит Галиуллин. Памятник представляет собой фигуру солдата, символизирующего ушедших на Великую Отечественную войну железнодорожников, и стелу и датами начала и окончания ВОВ.
В мэрии Уфы рассказали, что идея установки такого памятника принадлежала коллективу депо. Дизайн композиции и ее расположение определили члены инициативной группы.
"В сборе пожертвований на установку памятника приняли участие все сотрудники предприятия и просто неравнодушные жители района", - уточнили в городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU