2020-08-02T13:25:41+03:00
Общество

В Уфе появился еще один памятник

Фигура солдата-железнодорожника установлена в Деме
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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Памятник Советскому солдату-железнодорожнику открыли в Уфе. Четырехметровая композиция из полимера установлена на Деповской площади в Деме. Создал изваяние уфимский скульптор Халит Галиуллин. Памятник представляет собой фигуру солдата, символизирующего ушедших на Великую Отечественную войну железнодорожников, и стелу и датами начала и окончания ВОВ.

В мэрии Уфы рассказали, что идея установки такого памятника принадлежала коллективу депо. Дизайн композиции и ее расположение определили члены инициативной группы.

"В сборе пожертвований на установку памятника приняли участие все сотрудники предприятия и просто неравнодушные жители района", - уточнили в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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