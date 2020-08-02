В Уфе задержали водителя, который приставал к школьнице
Мужчина проведет ближайшее время под стражей
Фото: Global Look Press
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В конце июля в отделение полиции Уфы доставили 31-летнего жителя Нефтекамска. Мужчину заподозрили в растлении несовершеннолетней. Как рассказал "КП-Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, задержанный признался стражам порядка в том, что совершал развратные действия в отношении 13-летней школьницы из Уфы. Известно, что сам он трудится водителем на одном из городских предприятий, а жертва его домогательств учится в 8 классе.
На время следствия мужчину поместили под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU