2020-08-02T19:41:40+03:00
Происшествия

В Уфе задержали водителя, который приставал к школьнице

Мужчина проведет ближайшее время под стражей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Global Look PressФото: Global Look Press
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В конце июля в отделение полиции Уфы доставили 31-летнего жителя Нефтекамска. Мужчину заподозрили в растлении несовершеннолетней. Как рассказал "КП-Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, задержанный признался стражам порядка в том, что совершал развратные действия в отношении 13-летней школьницы из Уфы. Известно, что сам он трудится водителем на одном из городских предприятий, а жертва его домогательств учится в 8 классе.

На время следствия мужчину поместили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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