Грозы и штормовой ветер обрушатся на Башкирию - МЧС

2 Авг. 2020 2020-08-02T07:34:41+03:00

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Дожди, грозы и сильный ветер накроют Башкирию в первое воскресенье августа. Как сообщают в МЧС по региону, днем 2 августа ветер может усилиться до 15-20 м/с. Согласно шкале Бофорта, ветер такой силы может ломать сучья деревьев и разрушать кровлю зданий.

Ветер будет сопровождаться грозами. По прогнозам синоптиков, грозовой фронт накроет республику как минимум на ближайшие три дня. Гром и молнии ожидаются не только сегодня, но и в понедельник и вторник, 3 и 4 августа соответственно. При этом в начале недели к ливням добавится град.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +25, +30 градусов, по югу до 33.

ИСТОЧНИК KP.RU