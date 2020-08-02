В Уфе появились новые дорожные знаки

2 Авг. 2020 2020-08-02T09:14:38+03:00

Их установили после обращения горожан

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Новые дорожные знаки установили в историческом центре Уфы. Как сообщили в отделе ГИБДД по столице Башкирии, разместить знаки решили совместно с городской администрацией после многочисленных обращений уфимцев. Отныне напротив дома №88 по улице Чернышевского (здание городского центра Арт-Квадрат) красуется знак "Остановка запрещена" и дополнительные информационные - "Работает эвакуатор" и "Время действия" (23.00-6.00).

В Госавтоинспекции призывают водителей не игнорировать эти указатели.

Напомним, что на этих выходных ГИБДД Башкирии проводит профилактические рейды на дорогах, призванные предупредить дорожно-транспортные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU