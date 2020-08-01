2020-08-01T19:58:18+03:00
Происшествия

В Уфе на территории школы обнаружили труп мужчины

У несчастного были ссадины на лице
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На днях в северной части башкирской столицы прямо на территории школы №63 случайные прохожие обнаружили тело мужчины. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, несчастного нашли днем в кустах. На вид ему около 40-45 лет.

По словам собеседника, на лице у неопознанного человека были ссадины. По предварительной информации с момента смерти и до обнаружения прошли как минимум сутки. В тот же день труп направили на судебно-медицинскую экспертизу. Экспертам предстоит выяснить причины смерти несчастного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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