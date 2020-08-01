Вратаря «Уфы» Александра Беленова назвали лучшим голкипером прошедшего сезона

1 Авг. 2020 2020-08-01T18:42:13+03:00

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Сегодня, 1 августа, в Москве были подведены итоги прошедшего сезона чемпионата России по футболу. По итогам сезона 2019/2020 были выбраны лучшие игроки Тинькофф Российской премьер-лиги. Церемония награждения прошла в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Для поклонников футбольного клуба «Уфа» сегодняшняя церемония оказалась вдвойне приятной – вратарь башкирской команды Александр Беленов был признан лучшим голкипером сезона. За него проголосовали представители РПЛ и Российского футбольного союза.

В минувшем сезоне Александр Беленов провел за «Уфу» 26 матчей и в 13 из них сохранил свои ворота в неприкосновенности. Столько же «сухих» матчей было у вратаря тульского «Арсенала» Юрия Дюпина и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева, но они сыграли на четыре матча больше.

ИСТОЧНИК KP.RU