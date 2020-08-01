2020-08-01T18:42:13+03:00
Спорт

Вратаря «Уфы» Александра Беленова назвали лучшим голкипером прошедшего сезона

Церемония награждения прошла в прямом эфире телеканала «Матч ТВ»
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба ФК «Уфа»Фото: пресс-служба ФК «Уфа»
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 августа, в Москве были подведены итоги прошедшего сезона чемпионата России по футболу. По итогам сезона 2019/2020 были выбраны лучшие игроки Тинькофф Российской премьер-лиги. Церемония награждения прошла в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Для поклонников футбольного клуба «Уфа» сегодняшняя церемония оказалась вдвойне приятной – вратарь башкирской команды Александр Беленов был признан лучшим голкипером сезона. За него проголосовали представители РПЛ и Российского футбольного союза.

В минувшем сезоне Александр Беленов провел за «Уфу» 26 матчей и в 13 из них сохранил свои ворота в неприкосновенности. Столько же «сухих» матчей было у вратаря тульского «Арсенала» Юрия Дюпина и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева, но они сыграли на четыре матча больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вратаря «Уфы» Александра Беленова назвали лучшим голкипером прошедшего сезона
В Башкирии на трассе насмерть сбили пешехода: водитель скрылся с места аварии
Парочку в Башкирии застукали за интимом на остановке
Популярный у жителей Башкирии горнолыжный курорт продают на Авито
Жители Башкирии выстроились в огромную очередь на открытии нового ТЦ
В Башкирии неизвестные расстреляли мужчину во дворе собственного дома и скрылись
В Башкирии простились с жестоко убитой на глазах двоих детей матерью
Башкирия стала лидером по убийствам с последующим расчленением
В Башкирии разыскивают пропавшего подростка с необычным именем
История с избиением ребенка родителями в Башкирии заинтересовала следователей СКР
В Уфе из окна выпала двухлетняя девочка
В Башкирии за сутки коронавирус обнаружили еще у 35 человек
Стало известно, в каком районе Уфы больше всего безработных
Власти Башкирии хотят ограничить посещение шихана Торатау
За год из Башкирии навсегда уехали почти 50 тысяч человек
Спасатели назвали самые опасные пляжи Уфы
В Уфе до середины октября перекроют улицу Мустая Карима
Известно, какая погода ждет жителей Башкирии в начале августа