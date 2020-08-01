2020-08-01T17:34:06+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе насмерть сбили пешехода: водитель скрылся с места аварии

ДТП произошло рано утром в Белебеевском районе республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В минувшую пятницу рано утром, 31 июля, в Белебеевском районе Башкирии произошло ДТП. По данным республиканской Госавтоинспекции неизвестный водитель на 13 километре трассы Белебей-Аксеново-Аксаково насмерть сбил пешехода. В результате наезда мужчина скончался на месте, а водитель скрылся с места аварии. Теперь его разыскивает дорожная полиция.

Всех, кто мог что-то видеть или знать о той аварии, просят обратиться в полицию.

Всего за прошедшие сутки в Башкирии было зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых погиб один человек и пятеро получили травмы. Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, сотрудники дорожной полиции зафиксировали 3100 нарушений ПДД и задержали 90 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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