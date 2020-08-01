2020-08-01T13:54:21+03:00
Происшествия

В Башкирии неизвестные расстреляли мужчину во дворе собственного дома и скрылись

Потерпевший даже не смог рассмотреть марку автомобиля
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На днях в селе Кушнаренково произошло дерзкое нападение на местного жителя. Поздно ночью к одному из домов подъехали неизвестные люди на машине и четырежды выстрелили из травматического пистолета. Одна из шальных пуль попала в 33-летнего хозяина. К счастью, мужчина отделался лишь рваной раной левого плеча.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, мужчина стоял в сенях собственного дома, когда кто-то стал стрелять. В темноте он не разглядел ни марки автомобиля, ни номера.

По словам собеседника, после четвертого выстрела нападавшие сели в машину и скрылись. Сейчас их разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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