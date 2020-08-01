2020-08-01T16:00:50+03:00
Общество

Популярный у жителей Башкирии горнолыжный курорт продают на Авито

Необычное объявление появилось несколько дней назад
Павел КРАЙНОВ
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Фото: объявление на АвитоФото: объявление на Авито
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Не совсем обычное объявление появилось на днях на сайте бесплатных объявлений Авито. Через этот сервис покупателя ищут владельцы горнолыжного курорта «Аджигардак», расположенного в Челябинской области. Это место пользуется огромной популярностью у любителей активного отдыха из Башкирии. Каждый год туда отправляются сотни туристов из нашей республики.

В самом объявлении говорится, что «Аджигардак» - это «имиджевый» туристический актив федерального уровня. Стоимость всех активов владельцы оценили в 700 млн рублей. За эти деньги будущий хозяин получит в собственность участок земли площадью 59,8 га и право на долгосрочную аренду еще 20 га. Входит в стоимость и недвижимость – гостиница площадью 2100 квадратов, сервисное здание и хозяйственное помещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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