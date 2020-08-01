2020-08-01T12:44:39+03:00
Происшествия

Башкирия стала лидером по убийствам с последующем расчленением

Республика обогнала другие регионы по количеству подобных преступлений
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне издание DailyStorm опубликовало собственный рейтинг регионов России по количеству убийств с особой жестокостью. Журналисты изучили официальную статистику и выяснили, где чаще всего расчленяют людей.

Первое место в этом печальном списке заняла Башкирия. По данным DailyStorm, в нашей республике за последние три года произошло 18 таких преступлений. Второе место в рейтинге занял Краснодарский край с 16 случаями, а замкнула тройку Московская область с 14 убийствами.

В своем исследовании редакция опиралась на данные системы ГАС «Правосудие», где хранятся приговоры судов, в том числе, по уголовным делам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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