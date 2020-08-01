В Башкирии разыскивают пропавшего подростка с необычным именем

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:43:58+03:00

Молодой человек ушел из дома и перестал выходить на связь

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Родные и близкие разыскивают 16-летнего подростка, бесследно пропавшего накануне в Уфимском районе Башкирии. Добрыня Маликов, так зовут парня, ушел из дома 31 июля и пропал. Известно, что он проживал в поселке Нурлино. К поискам молодого человека подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

Приметы Добрыни Маликова: рост 165 см, худощавого телосложения. Волосы русые, глаза голубые.

В день пропажи подросток был одет в светло-синие джинсы, светлую футболку, черную толстовку и черные кроссовки.

Всех, кто мог видеть Добрыню просят сообщить в полицию по номеру 112 или связаться с волонтерами по номеру: 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU