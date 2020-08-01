В Уфе из окна выпала двухлетняя девочка

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:10:06+03:00

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В минувшую пятницу, 31 июля, в Уфе произошло очередное ЧП с падением ребенка из окна. Как сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы, инцидент произошел в многоэтажке на улице Степана Злобина, 34.

По данным спасателей, двухлетняя девочка сначала стояла на стуле, затем перебралась на подоконник. Там она облокотилась на москитную сетку и выпала из окна. К счастью, малышка осталась жива – квартира, где она проживает вместе с родителями, находится на первом этаже.

Как отмечают в УГЗ Уфы, ребенка увезли в больницу прибывшие на место медики бригады скорой помощи.

- Если вы заметили стоящего в окне ребенка, рядом с которым нет взрослого, немедленно сообщайте об этом по номеру «112»! – обратились спасатели к жителям Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU