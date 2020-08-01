В Башкирии за сутки коронавирус обнаружили еще у 35 человек

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:50:47+03:00

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Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Башкирии продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки в республике наличие COVID-19 было выявлено еще у 35 человек. Таким образом, на 1 августа 2020 года общее число заразившихся коронавирусной инфекцией составило 6780 человек.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, за прошедшие сутки в Башкирии с полным выздоровлением из больниц выписались семь человек. К счастью, новых летальных случаев на 1 августа 2020 года не зафиксировано.

«Комсомольская правда» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU