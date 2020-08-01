Стало известно, в каком районе Уфы больше всего безработных

1 Авг. 2020 2020-08-01T09:57:35+03:00

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На 1 июня 2020 года в Уфе официально зарегистрировано 22014 безработных. Напомним, ранее в Минтруда Башкирии сообщали, что количество безработных по республике достигло 100 тысяч человек.

По данным министерства, больше всего безработных в башкирской столице проживают в Октябрьском районе Уфы – 4888 человек. На втором месте в этом списке Калининский район. Там не работают 3853 человека. Третью строчку с 3455 безработными занял Кировский район, четвертое – Орджоникидзевский с 3266 безработными.

В Советском районе Уфы 3189 безработных, в Ленинском 1972 человека остались без работы, а в Демском 1391 безработный, пишет UfaTime.ru со ссылкой на Минтруда Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU