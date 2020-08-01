Стало известно, в каком районе Уфы больше всего безработных
На 1 июня 2020 года в Уфе официально зарегистрировано 22014 безработных. Напомним, ранее в Минтруда Башкирии сообщали, что количество безработных по республике достигло 100 тысяч человек.
По данным министерства, больше всего безработных в башкирской столице проживают в Октябрьском районе Уфы – 4888 человек. На втором месте в этом списке Калининский район. Там не работают 3853 человека. Третью строчку с 3455 безработными занял Кировский район, четвертое – Орджоникидзевский с 3266 безработными.
В Советском районе Уфы 3189 безработных, в Ленинском 1972 человека остались без работы, а в Демском 1391 безработный, пишет UfaTime.ru со ссылкой на Минтруда Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU