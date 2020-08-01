Власти Башкирии хотят ограничить посещение шихана Торатау

1 Авг. 2020 2020-08-01T09:15:08+03:00

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Накануне на онлайн пресс-конференции в ИА «Башинформ» руководитель госкомитета Башкирии по туризму Салават Нафиков заявил, что власти планируют создать специальные туристические тропы для подъема на шихан Торатау. Это позволит наладить организованное передвижение туристических групп.

Таким образом власти республики хотят ограничить посещение Торатау, чтобы сохранить уникальную экосистему горы. Сейчас этот шихан стал очень популярным для посещения туристами. Это несет угрозу обитающим там животным и редким растениям. Сейчас в Красную книгу Башкирии занесены 17 видов растений и шесть видов животных.

ИСТОЧНИК KP.RU