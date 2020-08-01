За год из Башкирии навсегда уехали почти 50 тысяч человек
Накануне Башстат опубликовал данные по миграции населения Башкирии за прошлый год. За 2019 год республику покинули 49721 человек. Аналитики отмечают, что больше половины из них – женщины. За пределы региона выехали 25438 представительниц прекрасного пола.
В Башстате также сообщают, что за прошлый год в республику прибыли 44215 человек. Таким образом, население Башкирии уменьшилось.
По официальным данным, чаще всего люди уезжают из республики по личным или семейным причинам – этот пункт в анкетах указали 28% опрошенных. 26,7% опрошенных сообщили, что возвращаются в другой регион после длительного отсутствия. А еще 14,8% покинувших Башкирию сообщили, что купили жилье в другом месте.
ИСТОЧНИК KP.RU