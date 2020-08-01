За год из Башкирии навсегда уехали почти 50 тысяч человек

1 Авг. 2020 2020-08-01T08:32:53+03:00

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Накануне Башстат опубликовал данные по миграции населения Башкирии за прошлый год. За 2019 год республику покинули 49721 человек. Аналитики отмечают, что больше половины из них – женщины. За пределы региона выехали 25438 представительниц прекрасного пола.

В Башстате также сообщают, что за прошлый год в республику прибыли 44215 человек. Таким образом, население Башкирии уменьшилось.

По официальным данным, чаще всего люди уезжают из республики по личным или семейным причинам – этот пункт в анкетах указали 28% опрошенных. 26,7% опрошенных сообщили, что возвращаются в другой регион после длительного отсутствия. А еще 14,8% покинувших Башкирию сообщили, что купили жилье в другом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU