Спасатели назвали самые опасные пляжи Уфы

1 Авг. 2020 2020-08-01T08:13:47+03:00

В черный список попали и популярные у горожан места отдыха

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Накануне уфимские спасатели назвали самые опасные пляжи башкирской столицы. На трех популярных у горожан местах отдыха тонет больше всего людей.

В управлении гражданской защиты Уфы сообщили, что в черный список по этому печальному показателю попали «дикий» пляж, расположенный чуть выше по течению от «Солнечного». Очень опасным спасатели признали и несанкционированный пляж на дамбе озера Теплое, где оно сливается с рекой Уфа.

По данным управления гражданской защиты Уфы, за пять лет на диких пляжах в черте города утонули 16 человек. Двое из них погибли этим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU