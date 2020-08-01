В Уфе до середины октября перекроют улицу Мустая Карима
В мэрии просят автомобилистов выбирать альтернативные маршруты
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В Уфе до 15 октября перекроют движение по улице Мустая Карима. Как сообщили в уфимской мэрии, на участке от улицы Коммунистической до парка имени Якутова будут ремонтировать дорогу.
Капитальный ремонт дороги начался с 30 июля и продлится до середины октября. В мэрии Уфы попросили автомобилистов отнестись с пониманием к перекрытию движения и заранее планировать маршруты движения. В городской администрации также принесли извинения за временные неудобства и напомнили, что перекрытие дороги временное явление, а хорошая дорога – постоянное.
ИСТОЧНИК KP.RU