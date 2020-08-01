В Уфе до середины октября перекроют улицу Мустая Карима

1 Авг. 2020 2020-08-01T08:07:20+03:00

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В Уфе до 15 октября перекроют движение по улице Мустая Карима. Как сообщили в уфимской мэрии, на участке от улицы Коммунистической до парка имени Якутова будут ремонтировать дорогу.

Капитальный ремонт дороги начался с 30 июля и продлится до середины октября. В мэрии Уфы попросили автомобилистов отнестись с пониманием к перекрытию движения и заранее планировать маршруты движения. В городской администрации также принесли извинения за временные неудобства и напомнили, что перекрытие дороги временное явление, а хорошая дорога – постоянное.

ИСТОЧНИК KP.RU