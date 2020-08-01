Известно, какая погода ждет жителей Башкирии в начале августа

1 Авг. 2020 2020-08-01T07:02:23+03:00

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Начало августа в Башкирии выдастся относительно прохладным. По прогнозам синоптиков, последний месяц лета начнется с небольшого дождя. С 1 по 3 августа в республике температура воздуха не будет подниматься выше +23 градусов Цельсия. А уже с 4 августа станет еще прохладнее – столбики термометров опустятся до +21 градуса и пойдут дожди.

Начиная с 5 августа станет теплее. В предстоящую среду температура воздуха поднимется до +25 , а 6 и 7 августа до +26, +28 . В эти дни ожидается облачная погода, без осадков. 8 августа в республике будет солнечно, температура воздуха составит +23 градуса Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU