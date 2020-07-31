2020-07-31T19:46:13+03:00
Происшествия

В Уфе экс-полицейский попался с поличным на взятке в 70 тысяч рублей

Он хотел за деньги искать угнанный автомобиль, пообещав, что в случае отказа владелец не скоро увидит свою машину
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Уфе завершено расследование уголовного дело в отношении 34-летнего экс-полицейского, которого обвиняют в попытке получения взятки.

Как выяснили следователи, полицейскому поручили искать угнанный автомобиль, но тот потребовал от представителя страховой компании передать ему от директора фирмы, которой принадлежала машина, 70 тысяч рублей. В такую сумму страж порядка оценивал свои услуги по поиску угнанной машины. Также полицейский пообещал в случае получения денег быстро вернуть похищенный автомобиль на ответственное хранение владельцу. А вот в случае отказа пригрозил, что автомобиль будет очень долго находиться на стоянке отделения, а значит, потеряет в цене, и страховая оплата за него также сократится. Выслушав требования полицейского, директор фирмы обратился с заявлением в ФСБ Башкирии.

- После получения денежных средств оперуполномоченный был задержан с поличным сотрудниками ФСБ по РБ. По результатам служебной проверки полицейский был уволен со службы по отрицательным основаниям, - уточнили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Уфе экс-полицейский попался с поличным на взятке в 70 тысяч рублей
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