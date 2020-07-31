Житель Башкирии попал в больницу после того, как распилил странный металлический предмет
В минувший вторник в кармаскалинскую центральную районную больницу привезли 67-летнего жителя деревни Малаево, истекающего кровью. У пенсионера диагностировали рваные скальпированные раны кистей, лица и шеи, а также термическими ожогами бедер и голеней. Врачи оказали своевременную помощь, и пострадавший выжил.
Собственный источник «КП-Уфа» рассказал, как пенсионер смог получить такие серьезные травмы. Как сообщил сам мужчина полицейским, в тот день он находился в доме, который достался ему в наследство от тестя, и чинил триммер. После этого он начал пилить странный металлический предмет, когда и раздался хлопок.
- С места происшествия были изъяты два патрона, самодельный пистолет, два электродетонатора и элементы от сработавшего электродетонатора. По факту случившегося правоохранители проводят проверку, - уточнил собеседник «Комсомолки».
ИСТОЧНИК KP.RU