Житель Башкирии попал в больницу после того, как распилил странный металлический предмет

31 Июль 2020 2020-07-31T18:56:55+03:00

Мужчина получил серьезные травмы и ожоги и сейчас находится в больнице Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В минувший вторник в кармаскалинскую центральную районную больницу привезли 67-летнего жителя деревни Малаево, истекающего кровью. У пенсионера диагностировали рваные скальпированные раны кистей, лица и шеи, а также термическими ожогами бедер и голеней. Врачи оказали своевременную помощь, и пострадавший выжил.

Собственный источник «КП-Уфа» рассказал, как пенсионер смог получить такие серьезные травмы. Как сообщил сам мужчина полицейским, в тот день он находился в доме, который достался ему в наследство от тестя, и чинил триммер. После этого он начал пилить странный металлический предмет, когда и раздался хлопок.

- С места происшествия были изъяты два патрона, самодельный пистолет, два электродетонатора и элементы от сработавшего электродетонатора. По факту случившегося правоохранители проводят проверку, - уточнил собеседник «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU