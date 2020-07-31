Уфимец обнаружил в своей сумке записку с посланием на иностранном языке

31 Июль 2020 2020-07-31T22:38:48+03:00

У предыдущей владелицы на немецком признаются в любви и просят прощения за отъезд

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Интересная покупка досталась уфимцу – в социальных сетях мужчина рассказал, как купил спортивную сумку в секонд-хенде и обнаружил там странную записку на иностранном языке. Фото послания уфимец выложил в социальных сетях.

Как оказалось, записка написана на немецком языке и, очевидно, принадлежит бывшей владелице сумки. Примерный перевод послания звучит следующим образом: «Привет, моя милая! Извини, я должен сейчас, к сожалению, отправляться домой. Ты же знаешь почему? Я позвоню тебе позже. До скоро (подпись невнятная) Я тебя бесконечно люблю».

Комментаторы посоветовали уфимцу внимательнее осмотреть покупку – вдруг кроме записки там обнаружится что-то ценное, а также поделились версиями – почему автору записки пришлось отправиться домой и встретился ли он со своей возлюбленной позже.

ИСТОЧНИК KP.RU