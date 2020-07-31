В Башкирии 22-летний парень пробрался в дом пенсионерки и изнасиловал ее

31 Июль 2020 2020-07-31T16:56:59+03:00

Ранее парень уже был судим за угон автомобиля и угрозу убийством Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жуткая история произошла в минувший вторник в Давлекановском районе Башкирии. В отдел полиции обратилась 63-летняя жительница села Чапаево и рассказала, что ночью к ней в дом пробрался пьяный незнакомец и изнасиловал ее.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», злоумышленником оказался 22-местный житель, ранее судимый за угон автомобиля и угрозу убийством. В ту ночь он сильно напился, после чего, выставив оконную раму, пробрался в дом к пожилой женщине и надругался над ней.

- Подозреваемого доставили в следственный отдел, где он дал признательные показания. Возбуждены два уголовных дела по статьям «Незаконное проникновение в жилище» и «Изнасилование лица, находящегося в беспомощном состоянии», - добавил собеседник «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU