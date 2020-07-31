Нельзя купаться в водоемах и кататься на велосипедах: в МЧС Башкирии предупредили о надвигающихся грозах и ливнях
В последний день июля погода в Башкирии преподнесет неприятный сюрприз. В МЧС республики предупредили, что сегодня и завтра в регионе ожидаются сильные грозы, ливни и даже град. Солнца также ждать не стоит – синоптики обещают облачную погоду, а также шквалистый ветер, порывы которого во время грозы могут достигать 18 метров в секунду.
Зато заморозков опасаться не стоит. Средняя температура воздуха ночью в республике составит 13-18 градусов, днем воздух прогреется до 22-27 градусов, а в отдельных районах и вовсе до +32.
В экстренном ведомстве напоминают, что во время грозы и сильного ветра необходимо соблюдать меры безопасности – держаться подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций, при возможности оставаться дома и отключить электроприборы и главное – внимательно следить за детьми и не отпускать их одних на улицу. Также во время грозы нельзя кататься на велосипеде и купаться в открытых водоемах.
ИСТОЧНИК KP.RU