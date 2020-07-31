2020-07-31T13:53:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии от коронавируса скончалась молодая роженица

Число жертв COVID-19 в республике достигло 23 человек
Яна БАЗЕКИНА
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Ребенок родился живым и доношенным, но его мать спасти не удалосьРебенок родился живым и доношенным, но его мать спасти не удалосьФото: Андрей АБРАМОВ
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Сегодня в Минздраве Башкирии рассказали о 23-й жертве коронавируса – ей оказалась 29-летняя женщина, которая поступила в больницу на последних неделях беременности. Врачи приняли решение о родах – на свет появился живой доношенный младенец. Но несмотря на все усилия медиков, у роженицы начала активно развиваться вирусная пневмония, осложненная ковидом, и молодая мать скончалась в больнице.

Напомним, что это первый случай смерти от коронавируса в республике, когда умирает молодая женщина. Ранее у тех, кто скончался от инфекции, врачи констатировали серьезные сопутствующие заболевания, и возраст их был старше 50 лет.

Также напомним, что за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 34 жителей республики. Общее число инфицированных в Башкирии достигло 6745 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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