В Башкирии осудят женщину, выкинувшую на помойку новорожденного сына

31 Июль 2020 2020-07-31T12:58:33+03:00

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В Туймазах 36-летняя местная жительница предстанет перед судом за то, что пыталась избавиться от своего новорожденного ребенка. Напомним, что эта шокирующая история произошла в мае 2020 года: мать двоих малолетних детей ночью в квартире своего брата родила третьего сына, но решила не оставлять его, а выкинуть новорожденного в мусорный контейнер. К счастью, плач ребенка услышал дворник, который вызвал полицию и скорую помощь. Малыш получил переохлаждение, но выжил и вскоре пошел на поправку. Сотрудникам правоохранительных органов не составило труда вычислить личность горе-родительницы – ее арестовали и предъявили обвинение в покушение на убийство новорожденного, а малолетних детей изъяли органы опеки. Сейчас дети находятся под временной опекой отца.

- В ходе расследования женщина признала свою вину. Прокуратура Туймазинского района утвердила обвинительное заключение и передала его в суд для рассмотрения по существу, - добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU