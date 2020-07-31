2020-07-31T12:58:33+03:00
Происшествия

В Башкирии осудят женщину, выкинувшую на помойку новорожденного сына

К счастью, малыша нашел дворник и вызвал скорую помощь
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Малыш получил переохлаждение, но выжил и пошел на поправкуМалыш получил переохлаждение, но выжил и пошел на поправкуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Туймазах 36-летняя местная жительница предстанет перед судом за то, что пыталась избавиться от своего новорожденного ребенка. Напомним, что эта шокирующая история произошла в мае 2020 года: мать двоих малолетних детей ночью в квартире своего брата родила третьего сына, но решила не оставлять его, а выкинуть новорожденного в мусорный контейнер. К счастью, плач ребенка услышал дворник, который вызвал полицию и скорую помощь. Малыш получил переохлаждение, но выжил и вскоре пошел на поправку. Сотрудникам правоохранительных органов не составило труда вычислить личность горе-родительницы – ее арестовали и предъявили обвинение в покушение на убийство новорожденного, а малолетних детей изъяли органы опеки. Сейчас дети находятся под временной опекой отца.

- В ходе расследования женщина признала свою вину. Прокуратура Туймазинского района утвердила обвинительное заключение и передала его в суд для рассмотрения по существу, - добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе праздничные богослужения состоятся в 21 мечети с соблюдением социальной дистанции
В Башкирии осудят женщину, выкинувшую на помойку новорожденного сына
В Башкирии назвали города и районы, где рождается больше всего детей
«Хотел произвести впечатление на друзей»: в Уфе погиб подросток во время неудачного прыжка с моста
Число заболевших коронавирусом в Башкирии за сутки увеличилось на 34 человека
Уехала на фуре: в Башкирии прекратили поиски многодетной матери, пропавшей неделю назад
В отношении уфимца, пытавшегося выкурить из квартиры семью с детьми слезоточивым газом, возбудили уголовное дело
В Башкирии сбили двух пешеходов: один из них скончался в больнице
Радий Хабиров поделился фотографией своего рабочего стола в конце дня
«Опасаюсь короны, так как иммунитет слабый»: молодой уфимец рассказал, как чувствует себя после отступления страшной болезни
Прихожанин лишился телефона в уборной уфимской мечети
«Он делал копию меня»: Элвин Грей впервые высказался о женихе Гульназ Асаевой
В Уфе сократили время работы фонтана «Танцующие журавли»
Какой будет погода в Башкирии в длинные выходные
«Проложили дорогу и гордятся этим?»: урбанист из Москвы разнес новую набережную в Уфе
Тела пожилых супругов из Башкирии пролежали в квартире четыре дня
Аналитики выяснили, марки каких смартфонов в Уфе пользуются наибольшей популярностью
Стало известно, сколько сотрудников РКБ имени Куватова переболели коронавирусом
«Из-за коронавируса все планы рухнули»: больная раком мать двоих детей из Башкирии отложила лечение
На ремонт дороги к пещере Шульган-Таш Башкирия готова выделить 55 млн рублей
Радий Хабиров хочет, чтобы в Уфе появилась своя Красная площадь
УГНТУ заметно улучшил свои позиции в рейтинге "Интерфакс"