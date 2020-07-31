«Хотел произвести впечатление на друзей»: в Уфе погиб подросток во время неудачного прыжка с моста
Накануне вечером в Уфе в районе Каменной переправы произошло ЧП: с автомобильного моста неудачно спрыгнул в воду 16-летний парень. Как рассказали в Управлении гражданской защиты по Уфе, подросток находился на мосту вместе со своими друзьями. По всей видимости, юноша хотел произвести впечатление на приятелей своим эффектным прыжком в реку, но все пошло не по плану.
- По словам очевидцев, парень был раздет, после входа в воду он привсплыл, но уже не подавал признаков жизни. В течение нескольких секунд тело молодого человека полностью скрылось под водой, и больше на поверхности водоема его не видели, - уточнили в Управлении гражданской защиты по Уфе.
Сейчас тело подростка разыскивают водолазы, ранее спасатели на катере осмотрели акваторию реки, но результатов поиски не дали. Причины и обстоятельства произошедшего также устанавливаются правоохранительными органами.
ИСТОЧНИК KP.RU