2020-07-31T11:21:50+03:00
Происшествия

«Хотел произвести впечатление на друзей»: в Уфе погиб подросток во время неудачного прыжка с моста

Сейчас тело 16-летнего парня ищут водолазы
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Накануне вечером в Уфе в районе Каменной переправы произошло ЧП: с автомобильного моста неудачно спрыгнул в воду 16-летний парень. Как рассказали в Управлении гражданской защиты по Уфе, подросток находился на мосту вместе со своими друзьями. По всей видимости, юноша хотел произвести впечатление на приятелей своим эффектным прыжком в реку, но все пошло не по плану.

- По словам очевидцев, парень был раздет, после входа в воду он привсплыл, но уже не подавал признаков жизни. В течение нескольких секунд тело молодого человека полностью скрылось под водой, и больше на поверхности водоема его не видели, - уточнили в Управлении гражданской защиты по Уфе.

Сейчас тело подростка разыскивают водолазы, ранее спасатели на катере осмотрели акваторию реки, но результатов поиски не дали. Причины и обстоятельства произошедшего также устанавливаются правоохранительными органами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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